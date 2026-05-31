ਪੈਸੇ ਲਈ ਮਾਮੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ, RTI ਕਾਰਕੁਨ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਮੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...
Published : May 31, 2026 at 7:24 AM IST
ਜਲੰਧਰ: ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਾਅ ਗੇਟ ਨੇੜੇ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਮਾਮੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਮਾਮੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ
ਜਲੰਧਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਨਵੀਨ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਕੱਲਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਾਮੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਆਪਣੇ 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੋਈ ਤਕਰਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਤਕਰਾਰ ਝਗੜੇ 'ਚ ਬਦਲ ਗਈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੀ ਤਲਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਨੂੰ ਗੰਨਮੈਨ ਮੁਹੱਈਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਜ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਵਾਦ
ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਦੋ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਗੋਲੀਆਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਹਥਿਆਰ ਸਣੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ।
ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ
ਡੀਆਈਜੀ ਨਵੀਨ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।