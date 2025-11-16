ਪੰਜਾਬ 'ਚ RSS ਲੀਡਰ ਦੇ ਪੋਤੇ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਤਲ

ਪੰਜਾਬ 'ਚ RSS ਲੀਡਰ ਦੇ ਪੋਤੇ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਤਲ
ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...
Published : November 16, 2025 at 9:28 AM IST
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਭਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਆਰਐਸਐਸ ਲੀਡਰ ਦੇ ਪੋਤੇ ਦਾ ਕਤਲ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੋ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਉਸ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੁਲਿਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ
ਉਥੇ ਹੀ ਭਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਾਲੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਲੈਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਦੇਵ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਹ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਲੈਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਭੱਜੇ ਆਏ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨਵੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।"
ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਲਾਤ ਮਾੜੇ
ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਾਜੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਤਲ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਹਲਾਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਰ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਲਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਅੱਗੋ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲੋ ਵੀ ਭੈੜਾ ਸਮਾਂ
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਅੱਜ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇ ਹਲਾਤ ਇਹ ਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲੋ ਵੀ ਭੈੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਪਰ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।"
ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਗੌਰਤਲਬ ਐ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰੇਗੀ।