ਸੀਮਤ ਉਪਕਰਨ, ਚੰਗੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ... ਨਾਲ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਰੋਇੰਗ ਖਿਡਾਰੀ
ਪਿੰਡ ਢੁੱਡੀਕੇ ’ਚ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਰੋਇੰਗ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੌਰਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।
Published : October 2, 2026 at 7:02 PM IST
ਮੋਗਾ: ਕ੍ਰਿਕਟ, ਹਾਕੀ, ਰੈਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਖੇਡ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੈ 'ਰੋਇੰਗ'। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਖੇਡ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਫਿਟਨੈੱਸ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਢੁੱਡੀਕੇ ਦੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਰੋਇੰਗ ਹੈ ਕੀ? ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ? ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਪਣੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ?
ਰੋਇੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਰਿਹਾ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਟ੍ਰੇਨਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਮੈਂ 1983 ਤੋਂ ਰੋਇੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰੋਇੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।"
ਤੈਰਾਕੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੋਇੰਗ ਅਸੰਭਵ
ਰੋਇੰਗ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਚੱਪੂਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਬਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਸਟੈਮਿਨਾ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈੱਸ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ, ਤੈਰਾਕੀ (Swimming) ਰੋਇੰਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਓਲੰਪੀਅਨ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੈਵਲ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਰੋਇੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 14-15 ਮੈਡਲ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਸਪੋਰਟਸ (ਡ੍ਰੈਗਨ ਬੋਟ) ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। - ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਟ੍ਰੇਨਰ
ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ
ਟ੍ਰੇਨਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਉਪਕਰਨਾਂ (Equipments) ਦੀ ਹੈ। ਰੋਇੰਗ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਨ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ 4 (Quadruple Scull Boat), ਦੋ ਡਬਲ ਸਕਲ ਅਤੇ 2 ਪੇਅਰ ਬੋਟ ਅਤੇ 2 ਸਿੰਗਲ ਸਕਲ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਹਨ।"
ਜੇ ਇਕਿਪਮੈਂਟ ਵਧੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 100 ਤੋਂ 150 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 28-30 ਬੱਚੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਕਲ (Single Scull) ਕਿਸ਼ਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 3 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 10-11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਬਲ ਸਕਲ (Double Scull) ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੱਪੂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। - ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਟ੍ਰੇਨਰ
"ਸਾਨੂੰ ਉਪਕਰਨ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ"
ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ, ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਪਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਡ ਵਰਗੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਚਿੰਗ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
"ਕੋਚਿੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ..."
ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਕੋਚਿੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਕਈ ਖ਼ਰਚੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾਈਟ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਡਾਈਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"
ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਓਲੰਪਿਕਸ ਲਈ 4-5 ਅਜਿਹੇ ਖਿਡਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਸਕਣ। - ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਟ੍ਰੇਨਰ
ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ
ਮਾਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ: "ਮੈਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੋਇੰਗ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੇਡ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੈਡਲ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਪਕਰਨ ਹੋਰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੇਵੀਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਗੇਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੋਇੰਗ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ :"ਮੈਂ ਕਰੀਬ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੋਇੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੇਡ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਇੰਡੋਰ ਵਰਕਆਊਟ, ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਜਾਰੀ ਹੈ।"
ਜੈਸਮੀਨ ਕੌਰ: "ਮੈਂ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੋਇੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਖੇਡ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖੇਡਣਾ ਹੈ।"
ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੋਗਾ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸਾਡੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਮੈਡਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਬ੍ਰਾਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 'ਜੂਨੀਅਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ', 'ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ' ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਰੋਇੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਕਤ, ਸਬਰ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ।"
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤਾ ਰੋਇੰਗ ਖਿਡਾਰੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਵਿਅਤਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਏਸ਼ੀਅਨ ਰੋਇੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਂਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਰੋਇੰਗ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ, ਸਿਲਵਰ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੋਗਾ ਦੇ ਢੁੱਡੀਕੇ ਵਿੱਚ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਕੋਚ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਡ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧੇ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਮੈਡਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।