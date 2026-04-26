ਚਰਚਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ: ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਗਲੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ
ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਘਰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਪਲੇਟ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
Published : April 26, 2026 at 9:45 AM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਰੂੰਮੀ ਸੂਬੇ ਦੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ 2024 'ਚ ਬਣੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਅਕੀਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਰੂੰਮੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਗਭਗ 3500 ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਪਿੰਡ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਰ ਗਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੱਗਭਗ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੰਭੇ ਲਵਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਹਰ ਗਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਸਦੀਵੀ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ
ਪਿੰਡ ਰੂੰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1965 ਅਤੇ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਰ ਗਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਹੂਲਤ
ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਜਿਆਦਾ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹਨ, ਉਸ ਗਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ
ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਫੈਲਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਲਾਈਬਰੇਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੇਤਨਾ ਜਾਗੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ।"
ਗੂਗਲ ਮੈਪਿੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹਰ ਗਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪਲੇਟ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਗੂਗਲ ਮੈਪ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਘਰ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਲੰਘਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੱਗਭੱਗ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। -ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਰੂੰਮੀ
ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਰੂੰਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਐਨਆਰਆਈ, ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੋਹਤਬਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਰੂੰਮੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦਿੱਖ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿੰਡ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਵੇ।
ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ
ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਪਿੰਡ ਰੂੰਮੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਰੂੰਮੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲੱਗਭੱਗ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਦਿ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਐਨਜੀਓ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਭਾਗ ਸਿੰਘ
ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਸਨ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਚੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣਨ ਲੱਗੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ ਤਾਂ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਬਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗਲੀ ਅਸੀਂ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।"
ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੈੜਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ-ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰਸਤਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।- ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਬੜਾ ਹੀ ਨੇਕ ਕੰਮ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।"