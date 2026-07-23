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ਮੀਂਹ ਨੇ ਉਜਾੜੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਮਾਂ ਤੇ ਧੀ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਆਏ

ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ।

roof collapsed due to rain
ਮੀਂਹ ਨੇ ਉਜਾੜਿਆ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਸਰਾ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 23, 2026 at 8:20 PM IST

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ਤਰਨ ਤਾਰਨ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਪਏ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਨੇ ਖਾਲੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਪਏ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੰਡਰ ਬਣੇ ਪਏ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਛੱਤ ਢਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ।

ਪੀੜਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ (Etv Bharat)

ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗੀ

ਪੀੜਤ ਭਰਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਸਮੇਂ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਫਰਿੱਜ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਚੱਕੀ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਰਸੋਈ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਖੰਡਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੜਕ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਬਰਸਾਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨੇ ਉਸੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ।"

roof collapsed due to rain
ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗੀ ਛੱਤ (Etv Bharat)

ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਜਾਰਾ

ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਫੇਰੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ।"

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗੀ

ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਮਾਮਲਾ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲੀ ਅੰਬ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਥੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ 'ਚ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਕੱਚਾ ਮਕਾਨ ਅਚਾਨਕ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਧੀ ਆ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਲਬਾ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਲਬੇ ਹੇਠੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।

ਪੀੜਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ (Etv Bharat)

ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਆਏ ਮਾਂ ਤੇ ਧੀ

ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਘਰ ਡਿੱਗ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।"

roof collapsed due to rain
ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗੀ ਛੱਤ (Etv Bharat)

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ

ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਮੀਂਹ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ।

TAGGED:

ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗੀ ਛੱਤ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਘਰ ਹਾਦਸਾ
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