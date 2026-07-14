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ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮਾਂ-ਪੱਤ ਦੀ ਮੌਤ, ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ

ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਅਚਾਨਕ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 2 ਜੀਆਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

house collapses in Bathinda
ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮਾਂ-ਪੱਤ ਦੀ ਮੌਤ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 14, 2026 at 12:40 PM IST

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ਬਠਿੰਡਾ: ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨਗਰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ 'ਚ ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਏਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਜਿਥੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਸੋਗ 'ਚ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ (Etv Bharat)

ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ

ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਕਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 11 ਵਜੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਛੱਤ ਅਚਾਨਕ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਤਨੀ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ (40) ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ (14) ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦ ਕਿ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਸੰਨਮਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗੰਭੀਰ ਜਖਮੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।'

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮਦਦ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਂ-ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਏਮਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਗਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ 'ਚ ਪਏ ਲੋਹੇ ਦੇ ਗਾਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੁਰੰਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਕਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।'

TAGGED:

BATHINDA MOTHER AND SON DIE
ਬਠਿੰਡਾ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗੀ
BATHINDA NEWS
ਬਠਿੰਡਾ ਖਬਰ
BATHINDA ROOF COLLAPSES

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