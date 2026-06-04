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ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਤੇ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਕਾਰਨ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਛੱਤ, ਦੋ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ

ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਨੇ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਕਹਿਰ ਢਾਹਿਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...

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ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਕਾਰਨ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਛੱਤ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 4, 2026 at 8:05 PM IST

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ਮਾਨਸਾ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਦਲਦਾ ਮੌਸਮ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਲੈਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਘੜੀ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਭੈਣੀਬਾਘਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਸ਼ੈੱਡ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਦੋ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ (Etv Bharat)

ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਛੱਤ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮੇਂ ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੈਣੀਬਾਘਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ 15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੱਝਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਦੋ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਜਖਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।"

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੱਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਅਜਿਹੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰੇ।"

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