ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ’ਚ ਜਿੱਤੇ 2 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ
ਮੋਗਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਹਨ ਕੁਮਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਚੈਂਪਿਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ 2 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਹਨ।
Published : November 26, 2025 at 5:47 PM IST
ਮੋਗਾ: ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਘੜਿਆ ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਹਨ ਕੁਮਾਰ ਮੋਗਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਚੈਂਪਿਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰੋਹਨ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਪਰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੜੀ ਮਿਹਨਤ, ਅਟੱਲ ਜਜ਼ਬੇ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਫਿਜ਼ੀਕ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰੋਹਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਪ੍ਰੇਜ਼ੈਂਸ, ਪਰਫੈਕਟ ਪੋਜ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈੱਸ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਲੁੱਟੀ। ਜਿੱਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ 2 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ
ਰੋਹਨ ਨੇ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਾਡੀਬਿਲਡਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸਦਾ ਬਾਡੀਬਿਲਡਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ। ਰੋਹਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ 7-8 ਹੋਰ ਦੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਪਤਾਇਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਆਦਿ ਹੋਰ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਾਡੀਬਿਲਡਰ ਅਤੇ ਮੈਨਫਿਜ਼ਿਕਸ।
"ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਦੋ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।" - ਰੋਹਨ ਕੁਮਾਰ, ਬਾਡੀਬਿਲਡਰ
ਸਰੀਰ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ
ਰੋਹਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਲੀਬਿਲਡਰ ਲਈ ਜੋ ਖੁਰਾਕ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਕਾਹਾਰੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਡੀਬਿਲਡਰ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਮੀਟ,ਮੱਛੀ, ਅੰਡੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਰੂਰੀ ਹਨ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਣ।
"ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਅਤੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਜਾਗ-ਜਾਗ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਥੋੜੇ-ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ 4-5 ਵਾਰ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 2-3 ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸਾਕਾਹਾਰੀ ਰਹਿ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਪਰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਅੰਡਾ-ਮੀਟ ਖਾਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅੰਡੇ, ਮੀਟ ਅਤੇ ਸਲਾਦ ਆਦਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।" - ਰੋਹਨ ਕੁਮਾਰ, ਬਾਡੀਬਿਲਡਰ
ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਸਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ ਵਾਂਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਹੋਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ
"ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਾਦੇ ਪੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਰਾਸ਼ਤੇ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣਦੇ ਗਏ। ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੋਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ, ਭਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਦਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿੰਮ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।" - ਰੋਹਨ ਕੁਮਾਰ, ਬਾਡੀਬਿਲਡਰ
ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੋਗਾ ਪਹੁੰਚੀ, ਰੋਹਨ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਾਲਾਤ ਨਾਜੁਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੋਹਨ ਨੇ ਕਦੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ। ਘਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੋਹਨ ਨੇ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ।
ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਵਧਾਈਆਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ
ਮੋਗਾ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਸੀਆਂ, ਦੋਸਤਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦਾ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਰ ਕੋਈ ਰੋਹਨ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ।
ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਬਾਡੀਬਿਲਡਰ ਰੋਹਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਰੋਹਨ ਨੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰੋਹਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਮਨ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੇ ਸਤਰ ’ਤੇ ਚਮਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਾਡੀਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰੋਹਨ ਦੀ ਭੈਣ ਸ਼ੀਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਰੋਹਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀਬਿਲਡਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪੂਰੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ ਮੀਟ, ਅੰਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੋਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਰੋਕਿਆ, ਪਰ ਹੌਸਲੇ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ।"
ਲਗਾਤਾਰ 8 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਰੋਟੀ
ਮੋਗਾ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਗੋਵਰਧਨ ਪੋਪਲੀ ਵੀ ਬਾਡੀਬਿਲਡਰ ਰੋਹਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਹਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 8 ਮਹੀਨੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਨਮਦਿਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਬਾਡੀਬਿਲਡਰ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਰੋਹਨ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦਾ ਸੀ।"
ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ
ਗੋਵਰਧਨ ਪੋਪਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਰੋਹਨ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ।