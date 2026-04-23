ETV Bharat / state

ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਅਤੇ ਪਰਸ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਲੁਟੇਰਾ, ਦੇਖੋ ਸੀਸੀਟੀਵੀ

ROBBERY INCIDENT
ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਅਤੇ ਪਰਸ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਭੱਜਿਆ ਚੋਰ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 23, 2026 at 4:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 7 ਵਜੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਫੋਨ ਅਤੇ ਪਰਸ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਾਲਾ ਮਾਲਾ ਚੌਂਕ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੀੜਤ ਕੁੜੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਫੋਨ ਅਤੇ ਪਰਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ।

ਫੋਨ ਅਤੇ ਪਰਸ ਖੋਹ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਨੌਜਵਾਨ

ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਹੰਸਰਾਜ ਕੁਚਲੇ ਛੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਛੋਲੇ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਖਾਣ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਅਤੇ ਪਰਸ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਇਆ ਜੋ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਅਤੇ ਪਰਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਵੀ ਵੱਜ ਗਈ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਆਪਣੀ ਐਕਟਿਵਾ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।"

ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ

ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੁਟੇਰੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਅਤੇ ਪਰਸ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਫੋਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਇਆ, ਜੋ ਕਾਬਿਲ-ਏ-ਤਾਰੀਫ਼ ਹੈ।


ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਫੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਲੁਟੇਰਾ

ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਥਾਣਾ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਐਸਐਚਓ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਐਸਆਈ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ।"

ਐਸਆਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਫੋਨ, ਪਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਐਕਟਿਵਾ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

TAGGED:

AMRITSAR ROBBERY
ਮਜੀਠਾ ਲੁੱਟਖੋਹ ਵਾਰਦਾਤ
AMRITSAR NEWS
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੁੱਟ
MAJITHA ROBBERY INCIDENT

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.