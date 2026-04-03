ETV Bharat / state

ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟੀ ਪਨਬਸ, ਦਾਤਰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜੇ, ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ

ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

THIEVES ROB BUS IN KAPURTHALA
ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟੀ ਬੱਸ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 3, 2026 at 8:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਇੰਨੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੋਠਾਂਵਾਲ ਨੇੜੇ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪਨਬਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਲੁੱਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੱਸ ਡਰਾਇਵਰ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ (Etv Bharat)

'ਬੱਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ'

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, 'ਜਲੰਧਰ ਡੀਪੂ-2 ਦੀ ਪਨਬਸ (ਨੰਬਰ PB 08 DG 5859), ਜੋ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਾਇਆ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆਂ, ਸੰਧੂ ਚੱਠਾ, ਸਿੱਧਵਾਂ ਦੋਨਾਂ, ਕੁਲਾਰਾਂ, ਡਿਡਵਿੰਡੀ ਅਤੇ ਮੋਠਾਂਵਾਲ ਰੂਟ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਬੱਸ ਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਠਾਂਵਾਲ ਨੇੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।'

"ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕੀ ਬੱਸ"

ਕੰਡਕਟਰ ਮਲਕੀਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਹੋਂਡਾ ਸਿਟੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡੀ ਲਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਬੱਸ ‘ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਸ਼ੂਰੁ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕੰਡਕਟਰ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨਗਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਝੋਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 900 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੈਸ਼ ਸੀ।

ਅਚਾਨਕ ਹੋਈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਯਾਤਰੀ ਸਹਿਮ ਗਏ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕੰਬਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ 7-8 ਸਵਾਰੀਆਂ ਸੀ। ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਤਰ ਸੀ ਪਰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 100 ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੋਠਾਂਵਾਲਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ।"- ਕੰਡਕਟਰ ਮਲਕੀਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ

'ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਪਛਾਣ'

ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੀਐਸਪੀ ਹਰਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।'

ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ

ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

TAGGED:

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.