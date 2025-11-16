ETV Bharat / state

ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ, 4 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ

ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਨਗਦੀ ਅਤੇ 4 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 16, 2025 at 3:14 PM IST

ਤਰਨ ਤਾਰਨ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਕਸਬਾ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਕਸਬਾ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਹੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਗਦ ਅਤੇ 4 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅੰਜਾਮ। (ETV Bharat)

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹੂਵਿੰਡ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਰਿਸ਼ੀ ਕੱਕੜ ਜੋ ਕਿ ਕੋਸਮੈਟਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਕੇ ਚੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਦੋ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਗਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਫੂਡ ਕੈਫੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਲਮਾਰੀ ਦਾ ਜਿੰਦਾ ਤੋੜਕੇ ਚੋਰੀ

ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਰਿਸ਼ੀ ਕੱਕੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਹੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ਾਮ 6 ਕੁ ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਘਰ ਅੰਦਰ ਦੋ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਆਏ ਅਤੇ ਮੇਰੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਏ ਸਨ। ਚੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾਅ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿਏ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਲੈ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ।"

ਘਟਨਾ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੋਟੋਜ ਵੀ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ

ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਪਹੂਵਿੰਡ ਕੱਚੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਬੀਤੀ ਰਾਤ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 2 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਲਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਂ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੈਸ਼ ਅਤੇ 4 ਕੁ ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪਹੂਵਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ।"

ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਜਾਂਚ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੋਟੋਜ ਵੀ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

