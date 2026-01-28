ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ
ਜਲੰਧਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੇੜੇ ਡਿਪੂ ਨੰਬਰ ਦੋ 'ਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਭਰਾ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ।
Published : January 28, 2026 at 3:02 PM IST
ਜਲੰਧਰ: ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੇੜੇ ਡਿਪੂ ਨੰਬਰ ਦੋ 'ਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਭਰਾ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਖਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਚੌਕੀ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਭਰਾ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਕਾਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਝਗੜਾ
ਜ਼ਖਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਅਮਿਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਉਹ ਤਿੰਨ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਡਿਪੂ ਨੰਬਰ ਦੋ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਡਿਪੂ ਨੰਬਰ ਦੋ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਾਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ।'
"ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ, ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਬਿਨ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਅੰਕਿਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਡਿਪੂ ਵੱਲ ਭੱਜਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਕੈਬਿਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਧੱਕਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ।"-ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ,ਪੀੜਤ ਦਾ ਭਰਾ
ਅਮਿਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਅੰਕਿਤ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਸਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਪੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ 20 ਤੋਂ 25 ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।" ਪੀੜਤ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।'
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਚੌਕੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਭੀੜ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਆਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।"