ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ, ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗੀ, ਪਰ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ...

ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ, ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗੀ, ਪਰ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ...
ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : May 27, 2026 at 6:20 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਇਜਾਫੇ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ- ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਿਕਅਪ, ਟੈਂਪੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ 7.5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਜਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 105 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 95 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਭਾੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਟਾਇਰ, ਮਹਿੰਗੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਹਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਆਦੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
"50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ"
"ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।" - ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੋਏ ਮਹਿੰਗੇ
ਟਰੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੱਕ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਡੀਜ਼ਲ ਫਾਰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਰੇਟ 'ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਾਰਾ-ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਲਈ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
"ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਕੋਈ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੇਟ ਤੋੜ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਗੱਡੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।" -ਟਰੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਚਾਲਕ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਐਨਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਕਰਾਏ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਮ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਆਦਾ ਟਰੱਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮਾਲ ਦੀ ਢੁਆਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।"