ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਨੇ ਤਪਾਏ ਲੋਕ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਘੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੱਡਾ ਬਵਾਲ ਮੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : June 28, 2026 at 8:14 PM IST|
Updated : June 28, 2026 at 8:23 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੀਐਸਪੀਐਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ 4 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਫੂਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਹੀ ਸੀਐਮ ਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ 30 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਜੋ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। "
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ’ਤੇ ਤੰਜ
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲੋਂ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਅ ਅਤੇ "ਮਿਲਣੀ" ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਓ, ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ। ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਨਹੀਂ।"
While Punjab battles a power crisis during the crucial paddy season, Bhagwant mann seems more focused on stage shows and “Milni” events than governance.— Amarinder Singh Raja Warring (@RajaBrar_INC) June 28, 2026
Punjab doesn’t need a performer. Punjab needs a Chief Minister.
Run the government, not the stage. Solve the power crisis,…
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹੋਏ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 10 ਵਿੱਚੋਂ 6 ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਝੋਨਾ ਸੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। “ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ” ਅਤੇ “ਪੰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੈ ! 2016 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲੱਸ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 24x7 ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ!"
▪️Punjab is facing severe power outages amid scorching heat.— Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) June 27, 2026
▪️6 out of 10 thermal power plant units are lying shut.
▪️Paddy seedlings are drying up due to non-supply of power to tubewells.
▪️Canal water isn’t reaching the fields.
▪️Farmers face huge losses.
▪️People are… pic.twitter.com/A5pdLEwmWa
ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਜੀਠਾ ਸਮੇਤ, ਕਈ-ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਚੂੰਮਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਟਰਾਂ ਬੰਦ ਹਨ, ਜਨਰੇਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਹਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੋਟਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਓਹੀ ਹਲਾਤ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਵੀ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਨਾ ਝੋਨੇ ਦੀ, ਨਾ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਉਧਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਵੀਆਈਪੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਠੰਢੀਆ ਹਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਵਿਚ ਹਨ ,ਇਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।"
👉ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ।— Bikram Singh Majithia (@bsmajithia) June 28, 2026
👉ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
👉ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।
👉ਮਜੀਠੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੱਥੂਨੰਗਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ… pic.twitter.com/3VvkTHaZCd
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ 'ਬਦਲਾਅ' ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਲਾਤ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਕੀ ਇਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਜਿਸਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ?"
ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ 'ਬਦਲਾਅ' ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ।ਹਾਲਾਤ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ—ਝੋਨੇ ਦੀ… pic.twitter.com/jSnzdgcYuZ— Kewal Singh Dhillon (@KewalDhillonPB) June 28, 2026
ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਪੋਸਟਾਂ
ਇੱਕ ਐਕਸ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਸ ਦੇ ਸਾਵਨ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ 9:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਨ। 17 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ, 1912 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।"