ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਡਿੰਕੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਭ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸਸਕਾਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ

ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਡਿੰਕੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਭ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸਸਕਾਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ
ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 13 ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਦੇਹ ਅੱਜ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Published : April 13, 2026 at 5:23 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ/ਜਗਰਾਉਂ : ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਅੱਜ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾ ਕੇ ਹਰੇਕ ਜਗਰਾਉਂ ਵਾਸੀ ਨੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਰਿਸ਼ਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਡਿੰਕੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸਸਕਾਰ
ਰਿਸ਼ਭ ਅਤੇ ਡਿੰਕੀ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਹੀ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਪਤਾ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਐਨਡੀਆਰ ਐਫ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦੁੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿੰਕੀ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਭ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 14 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦੁੱਗਰੀ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 7 ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ
ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਅਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਸਦੇ-ਵੱਸਦੇ ਘਰ ਉਜੜ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।'
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਦੇਹਿ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 14 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਹਾਵੀਰ ਹੋਮਸ ਨਿਵਾਸੀ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਯਸ਼ ਭੱਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਯਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਦੋ ਦਿਨ ਹੀ ਉਸ ਦਾ 11ਵੀਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯਸ਼ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈl ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਯਸ਼ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਡਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੜਾ ਹੱਸਮੁੱਖ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਯਸ਼ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਉ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਸ਼ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਯਸ਼ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੱਲ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਯਸ਼ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ l