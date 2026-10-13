ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਂਸਕੰਟ ! ਕੀ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਸੜ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ? ਜਾਣੋ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ?
ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਜਾਣੋ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ !
Published : October 13, 2026 at 5:19 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਕਾਰਨ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ’ਚ ਹਲੇ ਵੀ 10 ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸਟੋਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 85 ਫੀਸਦ ਥਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹਨ ਤਿਆਰ ?
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਈਸ ਮਿਲਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੁਝ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦਾ ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਟਾਕ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 85% ਪੁਰਾਣਾ ਸਟਾਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਲਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਿੱਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 5500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ੈਲਰ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿੰਗ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ?
ਰਾਈਸ ਮਿਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਾਇਣ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਝੋਨਾ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿੰਗ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਲਰ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਚੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ Custom Milled Rice (CMR) ਵਜੋਂ ਐਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਪੁਰਾਣਾ ਚੌਲ ਐਫਸੀਆਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਚੌਲ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ?
ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਲੇਟ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 1000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਵੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸਟੋਕ 10 ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦ ਪਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 85% ਮੀਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਾਰਨ ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮੀਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਵੀ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ
- ਪਨਗਰੇਨ ਮਾਰਕਫੈਡ ਫੰਡ ਪਨਸਪ
- ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੇਅਰਿੰਗ ਹਾਊਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ
ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕੰਮ ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸਟੋਰੇਜ/ਮਿਲਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲ ਤੱਕ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨਾ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿੰਗ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਲਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚੌਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ?
ਇਹੀ ਚੌਲ Custom Milled Rice (CMR) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਿੱਲਰ ਤਿਆਰ ਚੌਲ ਐਫਸੀਆਈ ਡਿਪੋ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਵਜ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਫਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੌਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿੱਲਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨੇ ਮਗਰ ਮਿਲਰ ਵੱਲੋਂ 67 ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ
ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਰਾਈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਈਸ ਮਿਲ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਸਟੋਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਇਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਗੋਦਾਮ ਖਾਲੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਨਾਜ਼ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਅਨਾਜ਼ ਹੀ ਅਨਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਰਾਈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, "ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀਆਂ, ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚੇਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਈਸ ਮਿਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਤਰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਾਂ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਭਾਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਈਸ ਮਿਲ ਵੱਲੋਂ 40 ਤੋਂ 50 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਸ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਈਸ ਮਿਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਾਤਰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਇਸਦੇ ਖਰਚੇ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਵੇਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਚੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣ।
ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪੱਤਰ
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਲਾਂ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਜਲਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਘਾਟ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਮਿਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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