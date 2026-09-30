ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੋਰੇਜ ਸੰਕਟ, ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਾਂ ਦੀ ਉੱਡੀ ਨੀਂਦ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ...
1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਇਸ ਮਿੱਲਰ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ
Published : September 30, 2026 at 6:48 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਈਸ ਮਿਲਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦਾ ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਟਾਕ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਲਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
"ਨਵੇਂ ਚੌਲ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲ"
ਰਾਈਸ ਮਿਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਾਇਣ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਝੋਨਾ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿੰਗ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਲਰ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਚੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ Custom Milled Rice (CMR) ਵਜੋਂ FCI ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਪੁਰਾਣਾ ਚੌਲ FCI ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਚੌਲ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
"ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿੱਲਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਨਗਰੇਨ ਮਾਰਕਫੈਡ ਫੰਡ ਪਨਸਪ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੇਅਰਿੰਗ ਹਾਊਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸਟੋਰੇਜ/ਮਿਲਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲ ਤੱਕ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨਾ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿੰਗ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਲਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਇਸ ਚੌਲ ਨੂੰ Custom Milled Rice (CMR) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਿੱਲਰ ਤਿਆਰ ਚੌਲ FCI ਡਿਪੋ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਵਜ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। FCI ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੌਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿੱਲਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨੇ ਮਗਰ ਮਿਲਰ ਵੱਲੋਂ 67 ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
"ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਰੁਲ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਝੋਨਾ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਜਾਉਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਏ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ।"-ਨਰਾਇਣ ਗਰਗ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰ
"ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਰਾਈਸ ਮਿਲ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਸਟੋਰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਮੱਸਿਆ"
ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਰਾਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਰਾਈਸ ਮਿਲ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਸਟੋਰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
"40 ਤੋਂ 50 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ"
ਰਾਈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣੇ ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀਆਂ, ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚੇਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਈਸ ਮਿਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਤਰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਾਈਸ ਮਿਲ ਵੱਲੋਂ 40 ਤੋਂ 50 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਸ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।"
ਪਰ ਰਾਈਸ ਮਿਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਾਤਰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਇਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਵੇਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਚੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣ।
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