ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ IIM ਬੰਗਲੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਪਾਸ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਰਿਆਂਸ਼ ਗੋਇਲ ਆਈਆਈਐਮ ਬੰਗਲੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : March 19, 2026 at 6:34 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਿਆਂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਈਐਮ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਦਕਾ ਇਹ ਮੁਕਾਂਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਆਂਸ਼ ਵਪਾਰਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਆਈ.ਆਈ.ਐਮ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਅਤੇ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇਹ ਮੁਕਾਂਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ।
35 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਨਖਾਹ ਪੈਕੇਜ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਗਭਗ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 12,000 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਲੇ ਆਈਆਈਐਮ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 400 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ 32 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀਆਂ 32 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕਲੋਤਾ ਰਿਆਂਸ ਗੋਇਲ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈਆਈਐਮ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਰਫ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 35 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰੇਗਾ ਰਿਆਂਸ਼
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਆਂਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਹ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਬੀਐਸਸੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੋਨਰਸ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਈਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਟ ਯਾਨੀ ਕੋਮਨ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਈਆਈਐਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।"
"ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਾਂਮ ਹਾਸਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।" - ਰਿਆਂਸ਼, ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕਲੌਤਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਆਂਸ਼
ਰਿਆਂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕਲੌਤਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਂਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਮੁਕਾਂਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵਪਾਰਕ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਪੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਅੱਗੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਪ੍ਰੈਪ ਵਿਜ਼ਰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਧਾਈ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਪ੍ਰੈਪ ਵਿਜ਼ਰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੁਪਿਲ ਬੁੱਧੀ ਰਾਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਣ।"
ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਆਈਐਮ ਬੰਗਲੌਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਆਂਸ਼ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁੰਦਨ ਵਿੱਦਿਆ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਜੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਂਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 99.83 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।