4200 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 'ਗੁਡ ਡੂਇੰਗ ਅਵਾਰਡ 2026', ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ?
12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 4200 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਜਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ। ਹੁਣ 'ਗੁਡ ਡੂਇੰਗ ਅਵਾਰਡ 2026' ਮਿਲਿਆ।
Published : October 30, 2026 at 3:18 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਖੁਦ ਅੰਕੜੇ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਰਜੀਆਰ ਸੈਲ ਯਾਨੀ ਰਿਵਾਈਵਿੰਗ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲਊਸ਼ਨ ਸੈਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 4200 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਮਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਆਰਜੀਆਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ
ਆਰਜੀਆਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਡੂਇੰਗ ਐਵਾਰਡ 2026 ਰਨਰ ਅੱਪ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਪਾਣੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ,
"ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 4200 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।"
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਗਰੂਰ, ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ
ਡਾਕਟਰ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 540 ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਏਕੜ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਫੂਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਹ ਗੁਣ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6000 ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਖਾਦਾ ਲੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਦੁਗਣਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘੱਟ ਹੋਇਆ।
ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ
ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਈ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਸਨ।" ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਘੱਟ ਕੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਚੁਗਿਰਦੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਗੁਆਂਡੀ ਸੂਬੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਾਫ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂਆਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਐਨਜੀਟੀ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।"
ਬਦਲਵੀਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ
ਡਾਕਟਰ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਬਦਲਵੀਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵੀ ਰੁਝਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਰੋਸਿਟੀ ਦੇ ਹੋਟਲ ਪੁਲਮੈਨ ਵਿਖੇ ਵਨ ਪਰਪਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਫੋਰਮ 2026 ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਡੂਇੰਗ ਗੁੱਡ ਫਾਰ ਭਾਰਤ ਅਵਾਰਡਜ਼ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਆਰਜੀਆਰ ਸੈੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ, ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।"