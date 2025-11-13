ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਡੀਐਸ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼

ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਡੀਐਸ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼
ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਡੀਐਸ ਹੁੱਡਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੱਕਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ।
Published : November 13, 2025 at 1:06 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਨਾਇਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਡੀਐਸ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀਆਈਪੀ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਡੀਐਸ ਹੁੱਡਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੱਕਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਏਐਸ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਡੀਐਸ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਡੀਐਸ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ "ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਫਲਾਈਓਵਰ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੰਬਾਲਾ ਵੱਲ ਇੱਕ VIP ਨੂੰ ਐਸਕਾਰਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਦੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜੀਪਾਂ ਸਾਇਰਨ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੇਣ ਲਈ ਗੱਡੀ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, VIP ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸਕਿੰਟ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਭਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੀ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੀ ਐਸਕਾਰਟ ਜੀਪ, ਖੱਬੇ ਪਾਸਿਓਂ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇਜ਼ ਟੱਕਰ ਮਾਰਦੀ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਵਾਲੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਵਰਦੀ ਅਤੇ ਸਾਖ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ।"
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਅਫ਼ਸੋਸ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ "ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਏਐਸ ਰਾਏ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਕਸ
ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ "ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਨੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ-ਅੰਬਾਲਾ ਸੜਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਕਾਰਟ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫੋਰਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਫਰਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਮਾਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਹੈ। VIP ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਚਰਣ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
A recent social media post has brought to notice an incident involving an escort vehicle on the Zirakpur- Ambala stretch.— DGP Punjab Police (@DGPPunjabPolice) November 13, 2025
Punjab Police, being a professional force has zero tolerance policy towards misconduct, as its duty is not just to protect threatened persons but also to…
ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ:-
1. ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
2. ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਚਾਰੂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ।
3. ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੜਕੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਆਚਰਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
4. ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਰ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
5. ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਐਸਕਾਰਟ ਇੰਚਾਰਜ ਦੁਆਰਾ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਕੁਆਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
6. ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਸਕਾਰਟ, ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਟਾਫ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਮਾਣਮੱਤਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫੋਰਸ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਹੈ।