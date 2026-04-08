ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਕ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ, ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼ੀਟਰ ਹੈ ਮੁਲਜ਼ਮ

MANSA RESTAURANT OWNER ARRESTED
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 8, 2026 at 4:06 PM IST

ਮਾਨਸਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ 1 ਕਿੱਲੋ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਭਗੀਰਥ ਮੀਨਾ, ਐਸਐਸਪੀ (ETV BHARAT)


'ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਿਕ ਕਾਬੂ'
ਭਗੀਰਥ ਮੀਨਾ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਕਚਹਿਰੀ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਕਰਨ ਅਰਜੁਨ ਨਾਮ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 1 ਕਿੱਲੋ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।'

ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੁਮਾਰ ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼ੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਨਡੀਪੀਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਨ ਹਨ। ਇੱਕ ਐਨਡੀਪੀਸੀ ਐਕਟ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ ਦਰਜਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈਰੋਇਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। -ਭਗੀਰਥ ਮੀਨਾ,ਐਸਐਸਪੀ

'ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ'

ਐਸਐਸਪੀ ਭਗੀਰਥ ਮੀਨਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਰਨ ਅਰਜੁਨ ਨਾਮ ਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲੈਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ 4 ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਖੁਦ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

