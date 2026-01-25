ETV Bharat / state

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਡਲ, 18 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਨਮਾਨਿਤ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਡਲ (ਪੀਐਮਐਸ) ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Republic Day Honour
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 19 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ (X @DGPPunjabPolice)
Published : January 25, 2026 at 6:15 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 2026 ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਕੁੱਲ 18 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸੇਵਾ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਡਲ (ਪੀਐਮਐਸ) ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਏਡੀਜੀਪੀ ਐਸਐਮਟੀ ਵਿਭੂ ਰਾਜ, ਡੀਆਈਜੀ ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਅਰੁਣ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

16 ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਮੈਡਲ ਅਤੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਰਵਿਸ ਮੈਡਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 15 ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਮੈਡਲ ਅਤੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਰਵਿਸ ਮੈਡਲ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਡੀਐਸਪੀ ਰਾਜਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡੀਐਸਪੀ ਹਰਿੰਦਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡੀਐਸਪੀ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਏਆਈਜੀ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਧਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਏਐਸਆਈ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਏਸੀਪੀ ਸਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ਼ਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ "ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 18 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 2026 ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵੱਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਵਧਾਈਆਂ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਡਲ ਫਾਰ ਡਿਸਟਿੰਗੂਇਸ਼ਡ ਸਰਵਿਸ (PMDS) ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ:

* ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਭੂ ਰਾਜ, IPS, ADGP ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (ਲੋਕਪਾਲ), ਪੰਜਾਬ

* ਸ਼੍ਰੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਾਂਤ ਯਾਦਵ, IPS, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, BOI, ਪੰਜਾਬ

* ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, IPS, ADGP, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ

ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਰਵਿਸ (MMS) ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਮੈਡਲ (MMS) ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ:

DIG ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, AIG ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, DSP ਰਾਜਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, DSP ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ, ACP ਸਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, DSP ਹਰਿੰਦਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 9 ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਸੇਵਾ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋਣ 24 ਅਧਿਕਾਰੀ

ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ "ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 2026 ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਕਸ਼ਕ ਪਦਕ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਰਪਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 24 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰਦਿਕ ਵਧਾਈਆਂ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਕਸ਼ਕ ਪਦਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ:

* ਡੀਐਸਪੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

* ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ

* ਏਐਸਆਈ (ਐਲਆਰ) ਬਲਬੀਰ ਚੰਦ

* ਐਚਸੀ ਸੁਖਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ

* ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਰਪਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੈਡਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ:

ਏਆਈਜੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਸਪੀ ਮਨਵਿੰਦਰ ਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਐਸਪੀ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਡੀਐਸਪੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 15 ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਪਣ, ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਸਾਲੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

REPUBLIC DAY HONOUR
ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 2026
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਡਲ
PRESIDENT MEDAL
REPUBLIC DAY 2026

