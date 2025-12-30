ETV Bharat / state

Yearender 2025: ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੱਟੇ ਚਲਾਨ, ਇੰਨ੍ਹੇ ਫੜ੍ਹੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ, ਪੜ੍ਹੋ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ

ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ...

YEARENDER 2025
ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਚਲਾਨ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 30, 2025 at 7:42 PM IST

Updated : December 30, 2025 at 8:54 PM IST

3 Min Read
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਲਾਗੂਕਰਨ, ਰੋਕਥਾਮ, ਅਤੇ ਭਲਾਈ-ਮੁਖੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਯਤਨ ਕੀਤੇ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੱਟੇ ਚਲਾਨ ਇੰਨ੍ਹੇ ਫੜ੍ਹੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ (Etv Bharat)

ਐਨਡੀਪੀਸੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 1,218 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 1,580 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 32 ਕਿਲੋ 789 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 26 ਕਿਲੋ 812 ਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ 535 ਕਿਲੋ 800 ਗ੍ਰਾਮ ਭੁੱਕੀ, 100 ਕਿਲੋ 075 ਗ੍ਰਾਮ ਗਾਂਜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 20.29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 68F ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 14 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ ₹11.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 64-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ 200 ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਓਓਏਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ 2,947 ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, 18 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 76 ਸੀਏਐਸਓ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਐਨਡੀਪੀਸੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ (Etv Bharat)

ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲੇ

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, 279 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 323 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ 203 ਲੀਟਰ 750 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ, 6,822 ਲੀਟਰ 510 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ, 1,462 ਲੀਟਰ 460 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ, 85 ਲੀਟਰ 580 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਬੀਅਰ, ਅਤੇ 50 ਲੀਟਰ ਲਾਹਣ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ (Etv Bharat)

ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੇਸ

ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 32 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 58 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋਈਆਂ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ 93 ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਰਿਵਾਲਵਰ, 3 ਬੰਦੂਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਈਫਲਾਂ, 311 ਕਾਰਤੂਸ, 28 ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਅਤੇ 3 ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜੋ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਮਾਨ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ (Etv Bharat)

ਪੁਲਿਸ ਨੇ 381 ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੀਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਭਗੌੜਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰਿਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 381 ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 82/83 ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਅਧੀਨ 19 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 299 ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਅਧੀਨ 362 ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ 525 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ ₹2.80 ਕਰੋੜ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 219 ਵਾਹਨ, 780 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, 88 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, 60 ਗ੍ਰਾਮ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਅਤੇ ₹63.21 ਲੱਖ ਦੀ ਨਕਦੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 3,824 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 5,865 UIਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ

ਨਸ਼ਾ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਬਾਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹ ਰਿਹਾ, ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2,91,693 ਟ੍ਰੈਫਿਕਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 275 NDPS ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ 92.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਉੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਸਰਗਰਮ ਪੁਲਿਸਿੰਗ, ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨ ਬਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ।

Last Updated : December 30, 2025 at 8:54 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
LUDHIANA POLICE ACTION
ਸਾਲ 2025
LUDHIANA POLICE
YEARENDER 2025

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

