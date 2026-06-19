ETV Bharat / state

ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈਡਵਰਕਸ ਦੇ ਨਵੇਂ 4 ਫਲੱਡ ਗੇਟਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਗੇਟਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਈ ਪੂਰੀ

ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈਡਵਰਕਸ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

Flood Gate
ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈਡਵਰਕਸ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 19, 2026 at 9:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਪਠਾਨਕੋਟ: ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈਡਵਰਕਸ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੇਟ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਗੇਟ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਗੇਟ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗੇਟਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

4 ਫਲੱਡ ਗੇਟਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਗੇਟਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਈ ਪੂਰੀ (ETV Bharat)

ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਗੇਟ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗੇਟਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਓ. ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਭਾਗ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੇਟ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸਨ

ਹੈਡਵਰਕਸ ਦੇ ਐਸਡੀਓ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੇਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਟੁੱਟ ਕੇ ਵਹਿ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਗੇਟ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਾਰੇ ਗੇਟ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗੇਟਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

"ਗੇਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੈਡਵਰਕਸ ਦੇ ਕੁੱਲ 54 ਗੇਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਡਾਊਨ ਸਟਰੀਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ 100 ਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਅਤੇ 50 ਮੀਟਰ ਚੌੜੇ ਬੈਡ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਕਰੀਟ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਕਰੇਟ ਵੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।" -ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ,ਐਸਡੀਓ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ

ਮੁਰੰਮਤ ਕਾਰਜਾਂ ਉੱਪਰ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਇਆ ਖਰਚਾ

ਐਸਡੀਓ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ "ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਤੋਂ ਛੱਡੇ ਗਏ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈਡਵਰਕਸ ’ਤੇ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ ਚਾਰ ਫਲੱਡ ਗੇਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਗੇਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਲੱਡ ਗੇਟਾਂ ਅਤੇ ਹੈਡਵਰਕਸ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਆਦਿ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਰੰਮਤ ਕਾਰਜਾਂ ਉੱਪਰ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਦਇਆਨੰਦ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੇਟ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।"

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਨਸੂਨ ਵੇਲੇ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਤੋਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੇਠਾਂ ਮਾਧੋਪੁਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈਡਵਰਕਸ ਵਿਖੇ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 4 ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਚਾਰਜਮੈਨ ਵਰਕਰ ਵੀ ਰੁੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ।

TAGGED:

FLOOD GATES
FLOOD MANAGEMENT
MONSOON READY
ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ
MADHOPUR HEADWORKS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.