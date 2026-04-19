386 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ, ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਲੈਸ

386 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ, ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਲੈਸ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਘੂਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
Published : April 19, 2026 at 6:40 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਅਕਸ਼ੈ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਾਰਜ ਦਾ ਵਿਧੀਵਤ ਸ਼ੁਭ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ 386 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਮਹਾਸਚਿਵ ਅਰੁਣ ਖੰਨਾ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਸ਼ੂਰੁ ਕੀਤਾ ਕੰਮ
ਮੰਦਰ ਦੀ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਪੁਨਰਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਥਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਸਕੇ। ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋ. ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਖੰਨਾ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਵੇਗਾ ਮੰਦਰ
ਡਾਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ "ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕਮਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸ ਮੰਦਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ, ਰਾਮਾਇਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਿਕ ਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਨੁਭਵ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।"
"ਇਹ 386 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਸ਼ੂਰੁ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਆਏ ਹਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਟੂਰਿਸਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਧਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ 7 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ।"- ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ
ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਨੀਤ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਨ, ਮਨ ਅਤੇ ਧਨ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਧਰੋਹਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: