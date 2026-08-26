ਰੱਖੜੀ 'ਤੇ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ: ਜਾਣੋ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਦੌੜਨਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ !
ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਆਮ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...
Published : August 26, 2026 at 7:19 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸਟਾਫ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਰ ਵੀ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ 20 ਫੀਸਦੀ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੱਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਾਫ਼ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਲਵਾਏਗਾ ਬ੍ਰੇਕ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਨਬਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਣੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਕੱਲ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਊਟ ਸੋਰਸ 'ਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਘੱਟ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਾਫ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਕੰਮਕਾਜ ਜਾਂ ਕਲੈਰੀਕਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ 10 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।"
ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਂਬੰਦ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਕਾਇਆ DA, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 27 ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹਾਂਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਂਬੰਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨਗੇ।