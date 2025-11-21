ਲੁਧਿਆਣਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਖੁਲਾਸਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਰ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਦਮਾਸਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ।
Published : November 21, 2025 at 8:18 PM IST|
Updated : November 21, 2025 at 8:24 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲਾਡੋਵਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਈਐਸਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਜਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੋ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਹੈਂਡ ਗਰਨੇਡ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪਿਸਟਲ ਸਮੇਤ 50 ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
'ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਹੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਰ'
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਪਵਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਨਾਮਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪਵਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਪਵਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨੇ ਜਿਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"
'ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈਂਡਲਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ'
ਲਾਡੋਵਾਲ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿ-ISI ਸਮਰਥਿਤ ਬਹੁ-ਰਾਜਗੀ ਗੈਂਗਸਟਰ-ਟੈਰਰ ਮੋਡੀਊਲ ਦੇ ਤੋੜਦੇ ਹੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਹੈਂਡਲਰ ਜਸਵੀਰ ਉਰਫ਼ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਓਪਰੇਟਿਵ ਹਨ। ਸੀ.ਪੀ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ "ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀਪਕ ਉਰਫ਼ ਦੀਪੂ ਅਤੇ ਰਾਮ ਲਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕ-ਅਧਾਰਿਤ ਹੈਂਡਲਰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ।”
ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੀ ਯੋਜਨਾ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਜੇ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਹਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਓਝਾ ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮੋਡੀਊਲ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਦੋ 86P ਚੀਨੀ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ, 5 .30 ਬੋਰ ਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 40+ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੌਂਦ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਲੌਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਮੋਡਿਊਲ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਨੇਡ ਵਰਤਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਕਿ-ISI ਬੈਕਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗ੍ਰਨੇਡ ਮੋਡੀਊਲ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ 86P ਚੀਨੀ ਗ੍ਰਨੇਡ, ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਕਿਟ ਅਤੇ ਦਸਤਾਨਿਆਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
'ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ ਤਿਆਰੀ'
ਸੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋਏ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ 'ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰਸ਼ ਓਝਾ ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਓਝਾ ਗ੍ਰਨੇਡ ਸੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈਂਡਲਰ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦੀ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅਜੇ ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਦੋ ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪਵਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਲੌਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਹੈਰੀ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਅਦਾਕਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।"