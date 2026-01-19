ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵਾਧਾ, ਬਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮੰਦੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੁਨਿਆਰੇ
ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ੍ਹ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ।
Published : January 19, 2026 at 5:58 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਜਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 24 ਕੈਰੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੋਲਾ 1 ਲੱਖ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੱਜ ਦੀ 3 ਲੱਖ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਂਦੀ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ 'ਚ 3 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2025 ਚ ਸੋਨਾ 87 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਤੋਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਸੀ, ਜੋਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 200 ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਇਜਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਦਸਦੇ ਨੇ ਕੇ ਬਜ਼ਾਰ 'ਚ ਛੋਟੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਅਸਰ
ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਰੇਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਵਰਨਕਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਲੋਬਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਇਸ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਆਦਿ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਝਾਂਜਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਕੰਗਣ ਅਤੇ ਝਾਂਜਰਾਂ ਆਦਿ 4000 ਤੋਂ 6000 'ਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਕੇ 12000 ਤੋਂ 16000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਰਾਣੀ ਹਾਰ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ।'
ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਹ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਤੋਂ 4 ਫੀਸਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।'
ਸਵਰਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ।