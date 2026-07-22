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Ground Report: ਬਿਨਾਂ ਇੰਜਣ ਖੜ੍ਹੀ ਕਿਸ਼ਤੀ, ਉੱਘੇ ਸਰਕੰਢੇ, ਕੱਚੇ ਬੰਨ੍ਹ...ਕੀ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ?

ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਮੂੰਹੋ ਬੋਲਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ...ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ...

Reality of Beas river Flood update
Ground Report:ਕੀ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ? (ETV Bharat/GFX Team)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 22, 2026 at 11:15 AM IST

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ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : "ਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ", ਜੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇਸ ਅਖਾਣ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬਾਖੂਬੀ ਢੁੱਕਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਂ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ (ਹੜ੍ਹਾਂ) ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ।

Ground Report: ਬਿਨਾਂ ਇੰਜਣ ਖੜ੍ਹੀ ਕਿਸ਼ਤੀ, ਉੱਘੇ ਸਰਕੰਢੇ, ਕੱਚੇ ਬੰਨ੍ਹ... ਕੀ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ? (ETV Bharat)

ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਕੰਢੇ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ

ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਪਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਧੀਨ ਵਹਿੰਦੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਸ ਕੰਡੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਉੱਚੇ-ਉੱਚੇ ਸਰਕੰਡੇ, ਬੰਨ-ਕੰਢੇ ਅਜੇ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ

ਗਰਾਊਂਡ ਉੱਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਉੱਚੇ-ਉੱਚੇ ਸਰਕੰਡੇ ਉੱਘੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਬੰਨ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਸਫਾਈ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾਮ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

Reality of Beas river Flood update
ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ (ETV Bharat)

ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਰੈਸਕਿਊ ਲਈ ਤਿਆਰ?

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹੁਣ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਲਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਕੰਢੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਦਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਡੇ ਕੱਚੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਖੜੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹੀ ਹੜ੍ਹ 'ਚ ਰੁੜੀ, ਤਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਰੈਸਕਿਊ ਹੋਇਆ...

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਆਦਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁੜ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 25-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਵਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ, ਫਿਰ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਕੰਡੇ ਖੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

16 ਅਗਸਤ, 2023 ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਰੁੜ ਗਈ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਅੱਖੀ ਦੇਖੀ। ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਤਾਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਰੁੜ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ। ਇੰਜਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦਾ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਹਾਲਤ ਖ਼ਸਤਾ ਹੈ। -ਉਮੇਦ ਸਿੰਘ, ਗੇਜ ਰੀਡਰ

Reality of Beas river Flood update
ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਗੇਜ ਰੀਡਰ (ETV Bharat)

ਕੀ ਬੋਲੇ ਗੇਜ ਰੀਡਰ?

ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜਦ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਕੰਢੇ ਤੈਨਾਤ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਗੇਜ ਰੀਡਰ ਉਮੇਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤੈਨਾਤੀ ਨੂੰ 6 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਸਾਫ-ਸਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ, ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿਰੀਖਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਮਰੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਦੇਖਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਹਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹਨ। ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਡੇਅ-ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। -ਉਮੇਦ ਸਿੰਘ, ਗੇਜ ਰੀਡਰ

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ, ਬੀਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਚਾਰਜ ਲੈਵਲ ਇਕਦਮ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਠੀਕ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਕੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲ ਪੱਧਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੈਰ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

Reality of Beas river Flood update
ਸੁੱਕੀ ਥਾਂ ਖੜੀ ਕਿਸ਼ਤੀ (ETV Bharat)

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ

ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਿਆਸ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਰਸਾਏ ਕਹਿਰ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਮੇਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

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ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ
BEAS RIVER FLOOD UPDATE

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