ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀਆ ਵੋਟਾਂ, ਮਨਦੀਪ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀਆ ਵੋਟਾਂ, ਮਨਦੀਪ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Published : November 14, 2025 at 3:38 PM IST|
Updated : November 14, 2025 at 3:45 PM IST
ਤਰਨਤਾਰਨ (TARN TARAN BYPOLL RESULT): ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਥਕ ਸੀਟ ਤਰਨ ਤਾਰਨ 'ਤੇ ਹੋਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਨੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਹਨ।
"ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ"
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 200% ਆਸ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੀਟ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਦਾ ਰਿਣੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ।
"ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀ"
ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਵਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀ।'
"ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਵਾਹ ਪੈਸਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।" - ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ
ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਫੋਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ।