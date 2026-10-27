ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ 'ਟੱਲੀ' ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ! ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਸਦਨ ਬਾਹਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ? CM ਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ

ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ 'ਟੱਲੀ' ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ! ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਸਦਨ ਬਾਹਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ? CM ਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ 'ਤੇ ਕਸਿਆ ਤੰਜ਼, 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦਾਦਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਘੇਰਿਆ।
Published : October 27, 2026 at 4:08 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ, ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਤਣਾਅ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਭਖ ਗਿਆ।
ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ’ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘੰਟੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਬੋਤਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ।
MEDIA BRIEF Ravneet Singh Bittu’s ‘Talli’ Satire Targets Bhagwant Mann; Bottle Becomes a Symbol of Punjab’s Governance Crisis In a sharp political satire today, Ravneet Singh Bittu used a high-end imported liquor bottle with a bell-shaped cap to take a dig at Punjab Chief Minister Bhagwant Mann. The prop carried a pointed Punjabi double meaning: ‘Talli’ refers both to being intoxicated and to ringing a bell or call bell. The bottle was used to allude to the reported customs-duty controversy at Delhi’s IGI Airport involving Bhagwant Mann, following his return from France with his family, when he was reportedly asked to wait for nearly three hours. The larger political message went beyond the bottle itself. Through the symbolism of ‘Talli’, Bittu sought to portray what he described as the culture of governance under the Aam Aadmi Party government in Punjab. The satire alleged that the Chief Minister’s conduct and functioning raised serious questions about the manner in which the state administration was being run. The ‘bell’ was used metaphorically to suggest that, after allegedly being under the influence of alcohol, the Chief Minister would call senior officials—including the DGP, the Chief Secretary and Rajbir Ghuman—to issue directions on matters ranging from the registration of cases against political opponents and innocent people to action concerning drug trafficking, illegal mining and other unlawful activities. The satire further raised allegations about the possible flow of illicit money to powerful political patrons in Delhi, questioning whose interests the Punjab government was ultimately serving. Bittu’s political message was clear: the bottle was not merely a prop for a moment of humour. It was intended as a pointed commentary on the Chief Minister’s alleged conduct, the functioning of the state machinery, the misuse of official authority and the wider questions of accountability confronting the AAP government in Punjab. By combining the two meanings of ‘Talli’, Bittu turned a familiar Punjabi expression into a political metaphor—using humour and symbolism to draw attention to allegations concerning governance, law and order, and the accountability of those in power.— Ravneet Singh Bittu (@RavneetBittu) October 27, 2026
"ਮੈਂ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਘੰਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੜਕਾ ਕੇ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਟੱਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਟੱਲੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।"- ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ
"ਟੱਲੀ ਹੋ ਕੇ ਵੱਜਦੀਆਂ ਟੱਲੀਆਂ"
ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਘੰਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੜਕਾ ਕੇ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਟੱਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਟੱਲੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।" ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸੇ ਬੋਤਲ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮੈਂ ਇਹ ਬੋਤਲ ਉੱਥੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੀਅ ਲਲਚਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ।"
"ਸਸਤੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਖੱਟਣ ਆਏ ਬਿੱਟੂ"
ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੇ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਰਗੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਸਸਤੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਖੱਟਣ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।"
"ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ"
ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੇ ਸਾਲ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1992 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ, "ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਾਣ ਝੱਲਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ।"
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਹਣਤ। https://t.co/YScjlADTi2— Ravneet Singh Bittu (@RavneetBittu) September 19, 2026
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਬਿੱਟੂ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ’ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਸੁੱਟਕੇ ਅਤੇ ਅੰਡੇ ਟਮਾਟਰ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਐਕਸ ’ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਈ ਪਿਆਰ।" ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
#WATCH | Chandigarh: BJP leader Ravneet Singh Bittu says, "This 'talli' explains why nothing has been done in Punjab over the last five years. Chief Minister Sahab has just been busy ringing this 'talli' instead of doing any real, substantive work. Congress used to criticize us, but now they’ve adopted the very same model as the Akali Dal. Their party president comes from the Akali Dal, and their current General Secretary in-charge, Dhillon Sahab, also hails from the Akali Dal. So, there’s really no difference left anymore. I’ve shown you something truly significant—the very thing that has led to the destruction of our Punjab. For five years, this 'bottle' has ruined Punjab; it has devastated the state..."— ANI (@ANI) October 27, 2026
ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਟਾਲਾ ਨੇੜੇ ਕਾਫਲੇ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਡੇ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਸੀ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਸਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੌਣ ਹਨ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ?
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤੇ ਹਨ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਥਾਂ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਹੋਇਆ। 23 ਦਸੰਬਰ ਸਾਲ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਹੇ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੇ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੇਹਦ ਨੇੜੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਆਗੂ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸੀਟ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਕੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ ਸਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਮਲ ਯਾਨੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ, 942 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
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