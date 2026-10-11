ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਪਾਰਾ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਬਾਦੀ
ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ।
Published : October 11, 2026 at 8:56 PM IST
ਜਗਰਾਓਂ/ਬਠਿੰਡਾ: ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਝੋਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੁੜ੍ਹਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜਗਰਾਓਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ।
ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਲਾਤ ਦੇਖ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ "ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮੰਜ਼ਾ ਡਾਹ ਲੈਣਾ।"
"ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਜਗਰਾਓਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਫੜ ਸੀਮੇਂਟ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਇਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇਕਰ ਜਗਰਾਂਓ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੰਜਾ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਡਾਹ ਲੈਣਗੇ।"-ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ,ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ
ਕਿਸਾਨ-ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅੱਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਫੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਨੇ ਲੇਵਰ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਆਪ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।"
ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੜ੍ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿਛੀ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਝੱਖੜ ਨਾਲ ਆਏ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਝੱਖੜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
"ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੀਬ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਝੋਨਾ ਵਿਛਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਝਾੜ ਘਟੇਗਾ ਉਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਛਿਆ ਝੋਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥੀ ਵਡਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਢਾਈ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਝੋਨਾ ਕਿਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।"-ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ
ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪੰਜ ਕੁਇੰਟਲ ਝਾੜ ਘੱਟਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੰਗਤ ਮੰਡੀ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ ਝੱਖੜ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪੱਕਣ ਕਿਨਾਰੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਝੱਖੜ ਨੇ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਝਾੜ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।"