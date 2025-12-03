‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਗਈ ਸਰੰਡਰ’, MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ
ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...
Published : December 3, 2025 at 1:27 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਂਸਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ
ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦਾ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
#WATCH | Winter Session of Parliament | On Punjab AG's comment on MP Amritpal Singh's bail plea, Union MoS Ravneet Singh Bittu says, " i would like to tell punjab govt and aap and the administration there that they have surrendered today...mp engineer rashid in j&k is jailed and… pic.twitter.com/nWoowyPd5D— ANI (@ANI) December 2, 2025
'ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲਗਾਈ ਐਨਐਸਏ'
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਐਸਏ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਸੀ, ਐਸਐਸਪੀ, ਡੀਜੀਪੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾਓ,ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ।"
ਏਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (AG) ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਂਸਦ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਪਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਜਪਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਏਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਨਿੱਤ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਹੋਈ, ਛੱਡੀ ਕਿਥੇ ਹੈ।"
Chandigarh: Advocate Imaan Singh Khara says, " on 24 november 2025, the punjab government had rejected amritpal singh’s parole request. he then challenged this decision. now that the punjab government has approved it on 8 december, what was the reason for the earlier rejection..." pic.twitter.com/s4GUTcbLH2— IANS (@ians_india) December 1, 2025
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਫ਼ਸਰ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਜਪਾਨ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਪਾਨ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਜਾਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਜੋ ਜ਼ਰਮਨੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਪਾਨ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਚੜ੍ਹਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਪਾਨ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ ਤੇ ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਦੇਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਟੈਚੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣ। ਕਿਤੇ ਉਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਜੋ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹੀ ਪੱਗ ਉਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ।"
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਪੱਖ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਸਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "24 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈਕੇ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੈਰੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।"