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ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ: ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਜਬੂਰੀ ਜਾਂ 2027 ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ?

ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ...

RAVNEET BITTU RESIGNATION
ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ (ETV Bharat gfx)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 25, 2026 at 10:22 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ 2027 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ, ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਰਹੇਗੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।

RAVNEET BITTU RESIGNATION
ਕੌਣ ਹਨ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ? (ETV Bharat info)

ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ?

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੰਸਦ (ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ) ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਲ 21 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੈਅ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਹਿਰ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ!

ਖ਼ੁਦ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਿਖਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

2027 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੋਲ?

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖਾਲਿਦ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਂ ਰਸਮੀ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਜੇ ਦੂਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਟੂ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਸਕਣ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ (Campaigning) ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪਦੀ ਹੈ।"

ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਗੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਟੂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ (MP) ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। -ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖਾਲਿਦ ਮੁਹੰਮਦ,ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਿਰ

ਹੁਣ ਬਿੱਟੂ ਦਾ 'ਸੈਲਫ਼ ਟੈਸਟ' ਹੋਵੇਗਾ!

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹਾ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 2004-05 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ (PYC) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। 15 ਸਾਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ) ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਹੁਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਮਿਲੇ ਹਨ।"

RAVNEET BITTU RESIGNATION
ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਰੁਤਬਾ (ETV Bharat info)

ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ...

ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਅਤੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਟੂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ 'ਸੈਲਫ਼ ਐਗਜ਼ਾਮ' ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸੀਟ ਜਿਤਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।"

ਇੱਕ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ (ਸੈਂਟਰਲ) ਹਲਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। -ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹਾ,ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ

ਵਿਵਾਦਾਂ ਭਰਿਆ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਤੇ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਭੁੱਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕੇ। ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। 'ਸਤਲੁਜ' ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਈਰਖਾ ਕੱਢਣ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦਾਅ ਖੇਡਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।"

ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਗਲਾ ਚਿਹਰਾ ਕੌਣ?

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ (ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ ਦਰਮਿਆਨ) ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ/ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ,,,

RAVNEET BITTU RESIGNATION
ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ (ETV Bharat info)
  • ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ: ਜੋ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਨ।
  • ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ: ਫਰੀਦਕੋਟ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
  • ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ: ਜਲੰਧਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

TAGGED:

RESIGNATION UNION MINISTER OF STATE
ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ
ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਜਾਂ ਰਣਨੀਤੀ
POLITICAL STATUS RAVNEET BITTU
RAVNEET BITTU RESIGNATION

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