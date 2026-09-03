"ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੋ", ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਵਾਇਰਲ ਮਾਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ AAP ਨੂੰ ਚੈਲੇਂਜ
ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ।
Published : September 3, 2026 at 7:36 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੂਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਭੜਕੇ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੈਲੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੋ।"
ਤਸਵੀਰ 'ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ:
ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਤਸਵੀਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁਦ ਐਮ.ਪੀ. ਸਨ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹਲਕਾ ਗਿੱਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਲਵਾੜਾ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ (2017 ਤੋਂ 2022) ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਿਸਿਜ਼ ਸੀ.ਐਮ. ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਨ। ਪਰ, ਅਸਲੀ ਖੇਡ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ।"
"ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰੋ FIR"
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਿਖਾਓ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਾਬਰ FIR ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ 'ਤੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਸੀ.ਐਮ. ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਐਮ. ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਵੀ FIR ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨਿਲਾਮ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।"
"ਲੌਗ ਬੁੱਕ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਰਾਜ਼"
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ 'ਲੌਗ ਬੁੱਕ' ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੀ.ਐਮ. ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ, ਭੈਣ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੌਗ ਬੁੱਕਾਂ ਕਢਵਾ ਲਓ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਲੰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਸਭ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ।
"ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਾਂਭੋ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਨਾ ਦਿਓ"
ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ-ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਕੋ-ਆਰਡੀਨੇਟਰ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖੇਮੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਧਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸੀ.ਐਮ. ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਹੀ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ 300 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਬਚਾਉਣ ਬਦਲੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
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