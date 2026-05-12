ETV Bharat / state

ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਭੜਕੇ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਖੰਨਾ

ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...

Punjab BJP Protest
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 12, 2026 at 7:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਤਰਨ ਤਾਰਨ/ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲੀ ਸਿਹਾਈ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ 'ਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (Etv Bharat)

ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ

ਤਰਨਤਾਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਉਥੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ 'ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸ ਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਜਿਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਫਾਈਲ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹੀ ਪਈ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ।"

Punjab BJP Protest
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (Etv Bharat)

ਬਟਾਲਾ 'ਚ ਕੱਢਿਆ ਰੋਸ ਮਾਰਚ

ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਬਟਾਲਾ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਮਜੂਦ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਸਿਹਾਈ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਸੀ , ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋ ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਉਸ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਲੋ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ (Etv Bharat)

'ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਹਮਲੇ'

ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਹਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਵਾ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹੋਏ ਉਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਧਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬੈਠੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕਰਨਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਖੰਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।"

TAGGED:

ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹਮਲਾ ਵੀਡੀਓ
ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ
PUNJAB BJP PROTEST

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.