ਦੁਸਹਿਰੇ ’ਤੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਦਹਿਨ ਨਹੀਂ, ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂਜਾ? ਨੌਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅਨੋਖੀ ਪਰੰਪਰਾ
ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਜੋ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਵਣ ਦਾ ਦਹਿਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ। ਪੜ੍ਹੋ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।
Published : October 20, 2026 at 1:45 PM IST
ਖੰਨਾ/ਲੁਧਿਆਣਾ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ’ਤੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਦਾ ਦਹਿਨ ਕਰਕੇ ਬੁਰਾਈ ’ਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਾਇਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਬੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਵਣ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਭੇਟ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਇੱਥੇ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਾਵਣ ਦੀ ਪੂਜਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਾਇਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਵਣ ਦਹਿਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪਾਇਲ ਵਿੱਚ ਰਾਵਣ ਦੇ ਬੁੱਤ ਅੱਗੇ ਪੂਜਾ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਵਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਬੁੱਤ ਸਥਾਪਿਤ
ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਬੁੱਤ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਪਛਾਣ ਹਨ। ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਵਣ ਦੀ ਵੀ। ਇਸ ਅਨੋਖੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਦੁਬੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਰੀਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦੁਬੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੌਂਵੀ ਪੀੜੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਪਰੰਪਰਾ
ਪੰਡਿਤ ਸਵਰ ਲਾਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਪਿੱਛੇ ਦੁਬੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੁਰਖੇ ਬੀਰਬਲ ਦਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਾਇਲ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਦੁਸਹਿਰਾ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
ਪੰਡਿਤ ਸਵਰ ਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਪਾਇਲ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੰਤਾਨ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸ਼ਿਲਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 1835 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵਣ ਦਾ ਬੁੱਤ ਵੀ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰਾਵਣ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲੱਗਦਾ
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਰਸਮ ਦੀ, ਜੋ ਪਾਇਲ ਦੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਾਵਣ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਵਣ ਦੇ ਬੁੱਤ ’ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਵੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਰਸਮ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਕੰਨ ’ਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾ ਕੇ ਖੂਨ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਵਣ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਅੱਗ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਬਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਰਾਖਸ਼ੀ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆਤਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਰਾਵਣ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਰੀਬ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਪਾਇਲ ਦੀ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਬੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਅਤੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਵਿੱਚ ਰਾਵਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਾਵਣ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਹਨ।
ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆਂ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਮਲੀਲਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਵਣ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਰਾਮਲੀਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦਾ ਮੰਚਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਬੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਰੀਤਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। -ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਲਾਕਾਰ
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ
ਇਸ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਰਚਿਤ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਯਸ਼ਪਾਲ ਅਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਵਣ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਅਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ, ਇਸ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਮੰਗੀ ਗਈ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਇੱਥੇ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪਾਇਲ ਦੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਾਵਣ ਦਹਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਸਥਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।