ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਡ ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ, ਦੁਰਲੱਭ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਖ ਲੋਕ ਹੋਏ ਹੈਰਾਨ
ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।
Published : December 5, 2025 at 5:52 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਅਕਸਰ ਹੀ ਲੋਕ ਸ਼ੌਂਕ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਦੋ ਦਿਨੀਂ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਕਲੈਕਟਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਵਿਰਸੇ, ਧਰਮ, ਸਮਾਜ,ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ, ਇਤਿਹਾਸ, ਉੱਗੀਆਂ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਲੱਖਣ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਦੁਰਲੱਭ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ'
ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁਰਲੱਭ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਵੀ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 300 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।'
ਗੋਲਡ ਪਲੇਟਡ ਟਿਕਟਾਂ ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੁਰਲੱਭ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਬਕਾ ਕਰਨਲ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੋਲਡ ਪਲੇਟਡ ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦੀਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ।- ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ,ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ
'ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ'
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ, 'ਹਰ ਥੀਮ ਉੱਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟਿਕਟਾਂ ਬਣਾਈਆ ਗਈਆਂ ਹਨ,ਪੇਪਰ ਸਟੈਂਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਟਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ ਨੇ, ਗੋਲਡ ਦੀਆਂ ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ 7500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਡਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।'
'ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ'
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ, ਮਨੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸ਼ੌਂਕ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰਸੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਗੋਲਡ ਪਲੇਟਡ ਟਿਕਟਾਂ ਬਾਰੇ:
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਰਲੱਭ ਗੋਲਡ ਪਲੇਟਡ ਟਿਕਟਾਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਕਰਨਲ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਮ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਗੋਲਡ ਪਲੇਟਡ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਕ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮਰਹੂਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਏਪੀਜੇ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।'
ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਸ਼ੁੱਧ 24 ਕੈਰਟ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟਿਕਟਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਮੋਹਰਾ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਬਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ,ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਸਿੱਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।-ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਮ,ਸਾਬਕਾ ਕਰਨਲ
'ਖਾਦੀ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ'
ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਮਤਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਜੋ ਕਿ ਖਾਦੀ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀਆਂ। ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।
