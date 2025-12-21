ਰੈਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕੀਤੀ ਕਾਇਮ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
Published : December 21, 2025 at 7:57 PM IST
ਅਜਨਾਲਾ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ): ਅਜਨਾਲਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੈੜੇਵਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਵੁਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰੈਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਨਵੇਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਘਰ, ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਫਸਲ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਹ ਪਲ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਹਾਰਾ ਦੋਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ।
'ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੰਝੂ'
ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੈਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ। ਘਰ ਸੌਂਪਣ ਸਮੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੰਝੂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਛੱਤ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਬਣਨਾ ਉਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।'
ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਸਰਦੀ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਫਸਲਾਂ, ਘਰ ਅਤੇ ਬਰਤਣ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਹੀਰੋ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।-ਬਾਦਸ਼ਾਹ,ਰੈਪਰ
'ਹੜ੍ਹ ਅੱਗੇ ਕੰਧ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ'
ਰੈਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,'ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਖ਼ਮ, ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਕੇ ਖੜ੍ਹ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੰਧ ਬਣ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ।'
'ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਇਜ਼ਹਾਰ'
ਰੈਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।'
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਕਾਨ ਮੁੜ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਦਦ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਬਤ ਹੋਈ।