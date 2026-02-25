"ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਏ ਜਾ ਰਹੇ", ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਉੱਤੇ ਬੋਲਿਆ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ
ਪਾਇਲਟ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ-“ਨਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।”
Published : February 25, 2026 at 1:37 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਏਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਸਵਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਵਰਾਜਦੀਪ ਦਾ ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।
"ਪੁਰਾਣੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ"
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਨਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਰਾਣੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਾਮੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਉਡਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
“ਸਾਨੂੰ ਉਹ (ਸਵਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ) ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਡਾਨ ਭਰਨ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।” - ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ
"ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ"
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪਾਇਲਟ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ, ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਕਈ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਸਟਾਫ਼ ਹੈ। ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਕੰਮ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। -ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ
ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹਾਦਸਾ?
ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਚਤਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਕਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਂਚੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਕੋ-ਪਾਇਲਟ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼, ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 10:20 ਵਜੇ ਮਿਲੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਾਇਲਟ ਸਵਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਏਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਸਵਰਾਜਦੀਪ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪਾਇਲਟ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।