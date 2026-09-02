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ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਸਵਾਲ, DAP ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਘੇਰੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ

ਕਿਹਾ,ਮੁਹੱਲਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲੁੱਟਾਂ, ਗਨਮੈਨ ਵਾਪਸ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ; DAP ਦੀ ਲੋੜ ਸਵਾ 4 ਲੱਖ ਟਨ।

MLA Rana Inder Pratap
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਸਵਾਲ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 2, 2026 at 10:06 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ DAP ਖਾਦ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ

ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਨਮੈਨ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਕੋਲ 40 ਗਨਮੈਨ ਹੋਣ ਜਾਂ 4, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੁਦ ਵਾਪਸ ਕਰਨ।


ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।


DAP ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ

ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ DAP ਖਾਦ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਲੱਖ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ DAP ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਟਨ DAP ਹੋਰ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।"


ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਕਰੀਬ ਸਵਾ 4 ਲੱਖ ਟਨ DAP ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ DAP ਪੋਰਟ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਹੈ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ

ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ DAP ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ DAP ਦਾ ਕਰੀਬ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ DAP ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ DAP ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਨੋ DAP ਵੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।"


ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ DAP ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

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