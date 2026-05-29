ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ’ਚ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ, ਰਾਣਾ ਧੜੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ, 13 ’ਚੋਂ 7 ਵਾਰਡਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਬਜ਼ਾ
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਧੜੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ 13 ਵਿੱਚੋਂ 7 ਵਾਰਡਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤੇ।
Published : May 29, 2026 at 11:56 AM IST
ਕਪੂਰਥਲਾ: ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਾਜ਼ੀ ਰਾਣਾ ਧੜੇ ਨੇ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 13 ਵਿੱਚੋਂ 7 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 5 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ।
ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਪਈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਢੋਲ-ਨਗਾੜਿਆਂ ਅਤੇ ਲੱਡੂਆਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।
ਵਾਰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਤੂ ਆਪ ਉਮੀਦਵਾਰ
* ਵਾਰਡ 1: ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਗਿੱਲ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ)
* ਵਾਰਡ 2: ਜਤਿੰਦਰ ਸੇਠੀ (AAP)
* ਵਾਰਡ 3: ਕਰਨਵੀਰ ਚੌਹਾਨ (ਰਾਣਾ ਧੜਾ)
* ਵਾਰਡ 4: ਪਵਨ ਕਨੋਜੀਆ (ਰਾਣਾ ਧੜਾ)
* ਵਾਰਡ 5: ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਤੇਜਵੰਤ ਸਿੰਘ (ਰਾਣਾ ਧੜਾ)
* ਵਾਰਡ 6: ਰਾਜੀਵ ਧੀਰ (AAP)
* ਵਾਰਡ 7: ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਚੀਮਾ (ਰਾਣਾ ਧੜਾ)
* ਵਾਰਡ 8: ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਚੀਮਾ (ਰਾਣਾ ਧੜਾ)
* ਵਾਰਡ 9: ਪ੍ਰੀਆ ਧੀਰ (AAP)
* ਵਾਰਡ 10: ਦਿਨੇਸ਼ ਧੀਰ (AAP)
* ਵਾਰਡ 11: ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਸੰਤਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਰਾਣਾ ਧੜਾ)
* ਵਾਰਡ 12: ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ (AAP)
* ਵਾਰਡ 13: ਨੰਬਰਦਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ (ਰਾਣਾ ਧੜਾ)
ਪਾਰਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਨਤੀਜੇ
* ਰਾਣਾ ਧੜਾ — 7 ਸੀਟਾਂ
* ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) — 5 ਸੀਟਾਂ
* ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ — 1 ਸੀਟ
ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ
ਰਾਣਾ ਧੜਾ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "13 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤਣਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ,ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।"
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤੇ ਆਪ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਤੂ ਇੱਕ ਆਪ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਜਿੱਤਾ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪ ਦੇ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਲੀਆਂ,ਮੁਹੱਲੇ,ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਧੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।