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ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਐਡਮਿੰਟਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬਣ ਮੁਟਿਆਰ ਦੀ ਮੌਤ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਭਾਣਾ ?

ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ।

Punjabi girl Died Canada
ਪੰਜਾਬਣ ਕੁੜੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੌਤ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 8, 2026 at 5:18 PM IST

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ਜਗਰਾਉਂ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਲੈਕੇ ਆ ਸਕਣ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਅਣਹੋਣੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਅ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੱਕ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੂੜ੍ਹੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਵਾਨ ਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਐਡਮਿੰਟਨ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ।

ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ (Etv Bharat)

ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬਣ ਦੀ ਮੌਤ

ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਿਖੇ ਪੜਾਈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਪੜਾਈ ਤੋ ਬਾਅਦ ਐਡਮਿੰਟਨ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਉਹ ਇਕ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਉਥੇ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜੋ ਵਿਨੀਪੈੱਗ ਸੀ, ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਥੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।"

Punjabi girl Died Canada
ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ (Special Arrangement)

ਐਡਮਿੰਟਨ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾ

ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਵਿਨੀਪੈੱਗ ਲਗਾਏ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਉਪਰ ਵਾਲੇ ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਸੀ ਤੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੱਕ ਧੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਧੀ ਨੇ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਮਨਦੀਪ ਦੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਰਾ ਦੀ ਪੀਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।"

Punjabi girl Died Canada
ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ (Special Arrangement)

ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਗੂੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਮ ਛਾ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਧੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਿੰਡ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਣ।

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