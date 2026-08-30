ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਨਿਕਲੀ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ, ਸ਼ੌਕ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਟਿਕਟ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਨਿਕਲੀ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ, ਸ਼ੌਕ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਟਿਕਟ
ਲਾਟਰੀ ਜੇਤੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 7 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।
Published : August 30, 2026 at 2:23 PM IST
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਪਰ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਲਵਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵਾਰ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 7 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।
500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਟਿਕਟ
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਵਾਰ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਸੇ-ਹਾਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਪਰ ਦੀ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦ ਲਈ।"
"ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਈ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖ ਲੈ। ਮੈਂ ਲਾਟਰੀ ਜਿਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲਾਟਰੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਇੰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਡੀਲਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।"- ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਾਟਰੀ ਜੇਤੂ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 7 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ
ਲਾਟਰੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੰਪਰ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਟਰੀ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ 21 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।"