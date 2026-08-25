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"ਅਜੇ ਡੈਮੋ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਨਾ...", ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀ, ਘਰ 'ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ

ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਕਾਲ, ਫਿਰ ਘਰ 'ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਧਮਕੀ...ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ।

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ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਧਮਕੀ, ਘਰ 'ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 25, 2026 at 2:04 PM IST

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ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਨੰਗਲ ਕੋਟਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਦੋ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੋਵੇਂ ਗੋਲੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਕੜ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਬਚ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਫਿਰੌਤੀ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਧਮਕੀ, ਘਰ 'ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ (ETV Bharat)

ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੀੜਤ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੱਲੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਟਸਐਪ ਕਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਉਸ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ।"

ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਧਮਕੀ

ਪੀੜਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅੰਦਰ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਬਚਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"

ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੋ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"

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ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ
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