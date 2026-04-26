'ਆਪ' ਛੱਡ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ...
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਦਲ ਬਦਲੀ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੈ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕਈ ਰਾਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ।
Published : April 26, 2026 at 1:52 PM IST
ਕਪੂਰਥਲਾ: ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਲ਼ੇਵਾਂ ਕਰ ਗਏ। ਉਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉੱਥਲ-ਪੁੱਥਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨਾਲ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਡਰ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹ ਲਈ ਸੱਦਾ
ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਹੈਡਲਾਈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਪਾਸਾ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਚਾਹ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।"
ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਫੋਨ
ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਧੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਘਾਟਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਪਾਠਕ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਦੋ ਨਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ-ਇਹ ਦੋ ਨਾਮ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਹਰ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਤਿਆਰੀ ਪਾਵਰਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਕੋਲ ਹੀ ਸਨ।- ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ
ਮੇਰਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ
ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ।"
ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਕੰਡੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਵਰਤੇ ਜਾਣਾ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ
ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਸੀਚੇਵਾਲ 'ਚ ਜਨਮੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇ ਵੀ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ 'ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀਂ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਗੱਦਾਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ 'ਗੱਦਾਰ' ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਠੀਕ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
50 ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ
ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ '50 ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ' ਦੀ ਚਰਚਾ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਲ਼ੇਵਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਬਚੇ ਹਨ, ਜੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਾਘਵਾ ਚੱਢਾ, ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ, ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ, ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ, ਵਿਰਕਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਅਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਵੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਲ਼ੇਵਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।