APP ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੜਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਲਾਏ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ,ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ

APP ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੜਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਲਾਏ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ,ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ
ਗੱਦਾਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
Published : May 22, 2026 at 10:01 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਗਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਜ਼ਰੀਏ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟ ਕਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ। ਜੇ ਨਾ ਦੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਕਿਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ,ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਗੰਦੀ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ।"
समय आने पर आपकी हर बात का जवाब दिया जाएगा । और मैं आपके किसी लीडर को गाली नहीं दी । अपनी जुबान क्यों गंदी करूँ मै । और मुझे ग़द्दार कहने वालो पहले अपने लोगो से पूछो पंजाब की राज्य सभा सीट कितने मे बेची थी । अगर ना बताए तो मैं आपको बताऊंगा किसको कितना चढ़ावा गया था और किसकी तरफ से… https://t.co/5sd2sxQDO7— Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) May 22, 2026
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਭਖੀ ਸਿਆਸਤ
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਐਕਸ ਰਾਹੀਂ ਪੋਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕਿਸਨੇ ਵੇਚੇ? ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ ?"
Harbhajan Singh’s statement has exposed the ugly truth. The people of Punjab deserve answers from Arvind Kejriwal and Bhagwant Mann.— Partap Singh Bajwa (@Partap_Sbajwa) May 22, 2026
Who sold Punjab’s interests?
Who traded Rajya Sabha seats?
Today even those who once stood with them are speaking openly about how Punjab was… pic.twitter.com/WxVY4hfxT0
ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ " ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੋਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਐਮਪੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕੇਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ,ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿਕੀਆਂ, ਪੈਸਾ ਘੁੰਮਿਆ, ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
🚨 Hence proved — Punjab was put “on sale” by Kejriwal and his loyalists.— Bikram Singh Majithia (@bsmajithia) May 22, 2026
👉 Punjab gave its mandate to @BhagwantMann, but instead of protecting Punjab’s interests, he placed the state on a platter before @ArvindKejriwal.
👉 The words of cricketer and Rajya Sabha MP… pic.twitter.com/FuoyZgX79o