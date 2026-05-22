APP ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੜਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਲਾਏ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ,ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ

ਗੱਦਾਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।

AAP of selling Rajya Sabha seats
ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ((ANI))
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 22, 2026 at 10:01 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਗਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਜ਼ਰੀਏ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟ ਕਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ। ਜੇ ਨਾ ਦੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਕਿਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ,ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਗੰਦੀ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ।"

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਭਖੀ ਸਿਆਸਤ

ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਐਕਸ ਰਾਹੀਂ ਪੋਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕਿਸਨੇ ਵੇਚੇ? ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ ?"

ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ " ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੋਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਐਮਪੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕੇਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ,ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿਕੀਆਂ, ਪੈਸਾ ਘੁੰਮਿਆ, ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

