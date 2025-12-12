ETV Bharat / state

‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ MSP ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਭੱਜੀ’

ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

SANT BALBIR SINGH SEECHEWAL
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ MSP ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਭੱਜੀ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 12, 2025 at 8:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਕਪੂਰਥਲਾ/ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ: ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਚਲ ਰਹੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਬਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ MSP ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਭੱਜੀ (Etv Bharat)

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਬਤ ਪੁੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਦੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਭੱਜਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪਾਏ ਹਨ।

'ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੀ'

ਜਦਕਿ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੂਬਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੀ?"

ਇੰਨਾ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਲੱਛੇਦਾਰ ਤੇ ਲੋਕ ਲਭਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਗੋਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਜਾਂਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਅਸਲ ਖ੍ਰੀਦ ਦੇ ਫਰਕ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰ ਗਏ।

'ਆਏ ਦਿਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ'

ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਏ ਦਿਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਬਤ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਬੱਝਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।"

ਰਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਿੱਤਰੇ ਸੀ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਰਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਿੱਤਰੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਗਾਮ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕਿਸਾਨ ਦੁੱਖੀ ਤੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਤਾ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ।

TAGGED:

ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ
ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸ਼ੈਸ਼ਨ
RAJYA SABHA WINTER SESSION
ਰਾਜ ਸਭਾ ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
SANT BALBIR SINGH SEECHEWAL

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.