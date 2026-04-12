ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਜੇਲ੍ਹ, ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਪਰਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ

ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਜੇਲ੍ਹ, ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਪਰਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ
ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ।
Published : April 12, 2026 at 3:11 PM IST
ਕਪੂਰਥਲਾ: ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਕਸਰ ਹੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਧੋਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਹੱਥੋਂ ਲੱਖਾਂ ਗੁਆ ਕੇ ਰਸ਼ੀਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਸ ਗਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਲਸਾਜ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਆਈ-ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਰਸ਼ੀਆ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਨੂੰ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਉਹ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ 19 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਖਰੜ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਬੇਬਸੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਕੋਲ ਮਦਦ ਲਈ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ।
ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਦਕਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਸਗੋਂ ਖਰੜ ਅਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ। ਵਾਪਸੀ ‘ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਸੀਹਾ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 'ਉਹ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ,ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਚੁਣੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਫਨੇ ਡਰਾਉਣੀ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।'