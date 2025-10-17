ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਬਣੇਗਾ ਨਵਾਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਗੇਟ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ
ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਗੇਟ, ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Published : October 17, 2025 at 9:06 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ, ਵਡਾਲੀ, ਕਵਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬਿੱਲਾ, ਐਮੀ ਵਿਰਕ, ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ, ਸੁਖੀ ਬਰਾੜ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਿੱਕੂ, ਜੈਲੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬਿੱਲਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਗੇਟ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
"ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ"
ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਕੀ ਚਾਰਮ ਸੀ।" ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
"ਉਦਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਊ, ਮੱਝ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਨੇ ਭੁਗਤਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇਹ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਭੁਗਤਣਗੇ।" - ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗੀ, ਫਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰ
ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਵੰਦਾ ਦਾ ਬੁੱਤ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਬੁੱਤ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਾਂਗੇ।''