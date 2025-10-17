ETV Bharat / state

ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਬਣੇਗਾ ਨਵਾਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਗੇਟ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ

ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਗੇਟ, ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

TRIBUTE TO RAJVEER JAWANDA
ਧਾਰਮਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 17, 2025 at 9:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ, ਵਡਾਲੀ, ਕਵਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬਿੱਲਾ, ਐਮੀ ਵਿਰਕ, ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ, ਸੁਖੀ ਬਰਾੜ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਿੱਕੂ, ਜੈਲੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ।

TRIBUTE TO RAJVEER JAWANDA
ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ (ETV Bharat)

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬਿੱਲਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਗੇਟ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਗੇਟ, ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ (ETV Bharat)


"ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ"

ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਕੀ ਚਾਰਮ ਸੀ।" ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

TRIBUTE TO RAJVEER JAWANDA
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗੀ, ਫਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰ (ETV Bharat)

"ਉਦਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਊ, ਮੱਝ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਨੇ ਭੁਗਤਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇਹ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਭੁਗਤਣਗੇ।" - ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗੀ, ਫਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰ

TRIBUTE TO RAJVEER JAWANDA
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ (ETV Bharat)

ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਵੰਦਾ ਦਾ ਬੁੱਤ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਬੁੱਤ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।"

TRIBUTE TO RAJVEER JAWANDA
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ (ETV Bharat)



ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਾਂਗੇ।''

TRIBUTE TO RAJVEER JAWANDA
ਧਾਰਮਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ (ETV Bharat)

TAGGED:

RAJVIR JAWANDA ANTIM ARDAS
STADIUM MEMORIAL GATE WILL BE BUILT
TRIBUTE TO RAJVEER JAWANDA

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਆਖਿਰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਿਹੜੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ? ਆਮ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਇਸ ਦਿਵਾਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮਿਠਾਈ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ਆਖਿਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇ ਘੁਰਾੜੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ? ਕੀ ਘੁਰਾੜੇ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਕਰ ਦਿਓ ਬੰਦ, ਭਿਆਨਕ ਦਰਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਾਹਮਣਾ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.